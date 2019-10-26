Мария Бутина встретилась с отцом в Шереметьево: видео

Депортированная из США россиянка Мария Бутина встретилась с отцом в аэропорту Шереметьево. Трогательный момент попал на видео, которое на своей странице в Facebook разместила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года, ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позже девушку приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортации. Двадцать пятого октября Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и вылетела на родину.