В Крыму построят сеть курортных дорог от трассы «Таврида»

Автомобильные дороги, соединяющие центральную трассу «Таврида» и крупнейшие курорты Крыма, построят на полуострове. Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

Сколько именно магистралей собираются возвести, он не уточнил. Предполагается, что они свяжут «Тавриду» с Феодосией, Судаком и Ялтой. По предварительным подсчетам, сумма вложений может составить порядка 50 миллиардов рублей.

По словам министра транспорта, новые дороги будут востребованы не только среди туристов, по ним также будут ездить грузовики, которые поставляют товары на курорты, и сельхозпроизводители.

Кроме этого, в интервью ТАСС Сергей Карпов сообщил, что направил в Министерство транспорта РФ предложение о строительстве юго-восточного обхода Симферополя. Эта хорда, по словам министра, позволит перенаправить транспорт, который идет на южный берег Крыма, с Крымского моста и керченского направления. Карпов уточнил, что при согласовании этого проекта с Минтрансом РФ 30-километровая магистраль может быть построена уже к 2023 году.

Строительство четырехполосной магистрали «Таврида», которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь, началось в 2017 году. Дорога будет находиться вне населенных пунктов и сопровождаться двухуровневыми транспортными развязками. Протяженность трассы составит 250,75 километра. Завершить возведение «Тавриды» планируют до 2022 года.

Ранее рядом со строящейся трассой была обнаружена пещера, в которой нашли останки древних животных.