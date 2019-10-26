Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Крыму построят сеть курортных дорог от трассы «Таврида»

Ивана Живкович
11:41 26.10.2019
Стоимость проекта оценивают в 50 миллиардов рублей.
В Крыму построят сеть курортных дорог от трассы «Таврида»
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Автомобильные дороги, соединяющие центральную трассу «Таврида» и крупнейшие курорты Крыма, построят на полуострове. Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

Сколько именно магистралей собираются возвести, он не уточнил. Предполагается, что они свяжут «Тавриду» с Феодосией, Судаком и Ялтой. По предварительным подсчетам, сумма вложений может составить порядка 50 миллиардов рублей.

По словам министра транспорта, новые дороги будут востребованы не только среди туристов, по ним также будут ездить грузовики, которые поставляют товары на курорты, и сельхозпроизводители.

Кроме этого, в интервью ТАСС Сергей Карпов сообщил, что направил в Министерство транспорта РФ предложение о строительстве юго-восточного обхода Симферополя. Эта хорда, по словам министра, позволит перенаправить транспорт, который идет на южный берег Крыма, с Крымского моста и керченского направления. Карпов уточнил, что при согласовании этого проекта с Минтрансом РФ 30-километровая магистраль может быть построена уже к 2023 году.

Строительство четырехполосной магистрали «Таврида», которая соединяет Керчь, Симферополь и Севастополь, началось в 2017 году. Дорога будет находиться вне населенных пунктов и сопровождаться двухуровневыми транспортными развязками. Протяженность трассы составит 250,75 километра. Завершить возведение «Тавриды» планируют до 2022 года.

Ранее рядом со строящейся трассой была обнаружена пещера, в которой нашли останки древних животных.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.10.2019, 01:27
Ради нефти: США направляют дополнительные силы в Сирию
Дата26.10.2019, 05:51
Пост приняли: военная полиция РФ прибыла в Камышлы на замену курдским отрядам
Дата26.10.2019, 09:37
В Шереметьево торжественно встретили российских спортсменов-победителей Всемирных военных игр
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата25.10.2019, 16:00
В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль «Иван Папанин»
Дата25.10.2019, 22:30
«10 лет сидел, но таких ужасов не видел»: секретные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
11:41 В стране и мире
В Крыму построят сеть курортных дорог от трассы «Таврида»
11:35 В стране и мире
Мария Бутина прилетела в Россию
11:33 В стране и мире
Видео
Во все зубы: необычное поведение акулы при встрече с людьми попало на видео
11:26 В стране и мире
Турецкие гостиницы обложат новым налогом
11:01 Спорт
Фигуристка Медведева упала во время сложного прыжка
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
Неземная любовь: нетрезвые пассажиры предались страсти на борту рейса Москва - Владивосток
Видео
Во все зубы: необычное поведение акулы при встрече с людьми попало на видео
Российские поезда могут остаться без плацкарта
Британский турист сделал страшную находку в Чернобыле
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.