Мария Бутина прилетела в Россию

Россиянка Мария Бутина, которая была осуждена в США и вышла на свободу лишь 18 месяцев спустя, прилетела в Россию. Самолет с ней уже прибыл в столичный аэропорт Шереметьево.

Известно, что самолет вылетел из международного аэропорта Майами вчера вечером. Сегодня, 26 октября, борт приземлился в Москве в 11:27 - на 45 минут раньше запланированного.

Отец Бутиной уже рассказал о своих ожиданиях от встречи с дочерью. Всю предыдущую ночь, по его собственному признанию, он не мог уснуть, поскольку постоянно возникали различные вопросы, связанные с возвращением Марии.

Марию Бутину задержали в США 15 июля 2018 года, ее обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Позже девушку приговорили к 18 месяцам заключения. После отбытия наказания россиянку перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортации. Двадцать пятого октября Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и вылетела на родину.