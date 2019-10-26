Во все зубы: необычное поведение акулы при встрече с людьми попало на видео

Необычно «улыбчивую» акулу удалось снять на видео экипажу прогулочной яхты у побережья Южной Австралии. Сначала свирепая хищница продемонстрировала оператору свои острые, как бритва, зубы, а после начала плавать вокруг судна на спине. По заверениям экологов, такое поведение для акулы совершенно нетипично.

Возможно, огромную рыбу привлек звук, издаваемый людьми в лодке. На видео запечатлено, что в воде находится специальная клетка, из которой дайверы могут безопасно наблюдать за хищными представителями океана.

Необычное видео мореплаватели разместили на своей странице в Instagram, где сообщили, что акула-артистка была одной из четырех особей, которые приплыли к яхте. В качестве выступления на бис она подплыла вплотную к лодке и проверила клетку на прочность своими зубами.