Турецкие гостиницы обложат новым налогом

Турецкие гостиницы уже со следующего года будут платить так называемый налог на проживание. Ставка налога составит 2% от стоимости услуг. Однако не исключено, что президент республики снизит или увеличит ее.

По данным портала Turizm Guncel, поправки в закон были разработаны министерством финансов страны. Налог будут платить не только отели, но также мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома. Сумма будет рассчитана как от цены размещения, так и от стоимости питания, услуг бассейна и другого.

От налога будут освобождены только услуги, предоставляемые государственными гостевыми домами, а также предлагаемые студентам в общежитиях и кемпингах.