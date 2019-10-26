Валерий Бутин рассказал об ожиданиях от встречи с депортированной из США дочерью

Отец депортированной из США россиянки Марии Бутиной рассказал о своих ожиданиях от встречи с дочерью. Всю предыдущую ночь, по его собственному признанию, Валерий Бутин не мог уснуть, так как постоянно возникали различные вопросы, связанные с возвращением Марии. Только после того, как стало известно, что она находится на борту взлетевшего из Майами самолета, мужчина успокоился.

«Мы, конечно, находились уже в состоянии ожидания и полагали, что скоро все должно случиться. Тем более, что она уже была переведена в миграционный центр в Майями. Потом я получил сообщение по электронной почте и фотографию и был очень рад. Если можно этими словами выразить то состояние, которое было на протяжении почти полутора лет. Я все узнал, когда она летит и когда прибывает ее рейс», - рассказал в интервью RT отец россиянки.

Накануне Мария Бутина подписала соответствующие документы и была переведена из тюрьмы в иммиграционный центр в США для подготовки к депортации на родину.

Девушку задержали в США 15 июля 2018 года и обвинили в работе незарегистрированным иностранным агентом. Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы с последующим выдворением из США.