В Минобороны озвучили ежемесячный заработок США на контрабанде сирийской нефти

США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии миллионы долларов. Об этом заявили в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве подсчитали, что при стоимости сирийской контрабандной нефти в 38 долларов ежемесячная выручка этого «частного бизнеса» американских госслужб превышает 30 миллионов долларов.

«За такой непрерывный освобожденный от контроля и налогов американского государства финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ" (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России - прим. ред.) бесконечно», - говорится в заявлении Минобороны РФ.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США планируют усилить позиции в районе сирийского Дейр-эз-Зора для якобы предотвращения доступа террористов к нефтяным месторождениям.