Минобороны РФ уличило США в международном бандитизме

Военнослужащие США вместо борьбы с терроризмом в Сирии занимаются международным государственным бандитизмом. С таким заявлением выступили в российском Министерстве обороны. Представители оборонного ведомства подвергли резкой критике инициативы официального Вашингтона по контролю над нефтяными месторождениями в Сирии.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Марк Эспер заявил о намерениях США принять меры по усилению своих позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к углеводородному сырью. По словам военного, США сейчас изучают все возможности для обеспечения безопасности нефтяных месторождений.

«То, чем сейчас занимается Вашингтон - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, - является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом», - заявили в Минобороны России.

Согласно заявлению Минобороны РФ, мотивы такой деятельности армии США лежат далеко за переделами провозглашенных идеалов свободы и лозунгов о необходимости бороться с запрещенным «Исламским государством»*.

«Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», - добавили в оборонном ведомстве России.

В Минобороны РФ напомнили, что залежи углеводородов принадлежат не террористам ИГ* и тем более так называемым защитникам из-за океана, а исключительно сирийскому народу и законному правительству арабской республики.

Пролить свет на истинные намерения властей США относительно сирийской нефти могут опубликованные Минобороны РФ снимки космической разведки, на которых показаны автоцистерны с нефтью, увозимые с сирийской территории под охранной военнослужащих Сил специальных операций (ССО) США, а также сотрудников американских частных военных компаний.

© Минобороны РФ

© Минобороны РФ

В частности, были опубликованы карты нефтяных месторождений и фотографии космической разведки, сделанные в сентябре текущего года. Как уточнили в Минобороны РФ, на изображениях показаны колонны нефтевозов, направляющиеся за пределы Сирии. Они охраняются контингентами ССО армии США и отрядами из состава ЧВК.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ