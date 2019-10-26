В Москве навсегда закрыли Каховскую линию метро

С субботы, 26 октября, Каховская линия метро будет полностью закрыта для пассажиров из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» технически переоснастят и реконструируют для дальнейшего включения в состав БКЛ.

По информации сайта aif.ru, на ветке отремонтируют платформы, модернизируют системы, отвечающие за безопасность движения поездов, поменяют облицовку стен, заменят почти все инженерные системы.

«На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Также для удобства пассажиров будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро», - говорится в сообщении на сайте столичной подземки.

Строительство участка Большой кольцевой линии между станциями «Мневники» и «Каховская» планируют завершить в 2021 году.