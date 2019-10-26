МО РФ опубликовало доказательства контрабанды американцами нефти из Сирии

Министерство обороны РФ опубликовало снимки космической разведки, на которых показаны автоцистерны с нефтью, увозимые с сирийской территории под охранной военнослужащих Сил специальных операций (ССО) США, а также сотрудников американских частных военных компаний. Материалы были размещены на официальном сайте российского военного ведомства.

© Минобороны РФ

В частности, были опубликованы карты нефтяных месторождений и фотографии космической разведки, сделанные в сентябре текущего года. Как уточнили в Минобороны РФ, на изображениях показаны колонны нефтевозов, направляющиеся за пределы Сирии. Они охраняются контингентами ССО армии США и отрядами из состава ЧВК.

Так в Минобороны РФ ответили на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американские военнослужащие остаются на востоке Сирии якобы «для предотвращение доступа ИГ* к нефтяным полям».

© Минобороны РФ

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики углеводородные залежи, так же как и другие полезные ископаемые, принадлежат исключительно САР, а не боевикам ИГ* и тем более не «американским защитникам» от террористов.

«Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», - говорится в сообщении.

© Минобороны РФ

Таким образом, отметили в Минобороны РФ, то, чем сейчас занимает Вашингтон, является захватом и удержанием под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии.

© Минобороны РФ

«Попросту говоря, - международным государственным бандитизмом», - говорится в публикации.

На опубликованных Министерством РФ снимках видно, что и до, и после разгрома боевиков в Заевфратье велась активная добыча нефти под охраной военнослужащих США. После этого, сырье массово направлялось бензовозами на переработку за пределы Сирии.

В свою очередь, официально Вашингтон объявлял санкции на поставку нефтепродуктов в Сирии. Ограничение распространялось не только на американские компании, но и на любые другие.

Таким образом, бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на подобный караван незамедлительно привлекались силы специальных операций и боевая авиация США для его защиты.

«Сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями», - отметили в Минобороны РФ.

В заявлении также говорится, что доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступал на номерные счета американских ЧВК и американских спецслужб. При этом ежемесячная выручка от такого «частного бизнеса» достигала 30 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что 7 октября США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Турция проводила военную операцию «Источник мира». Позже в Пентагоне заявили, что часть американских вооруженных сил должна все же остаться на этих территориях для защиты нефтяных месторождений от террористов ИГИЛ*.

*ИГ - «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ