Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

МО РФ опубликовало доказательства контрабанды американцами нефти из Сирии

Наталия Майорова
10:02 26.10.2019
Были опубликованы карты нефтяных месторождений и фотографии космической разведки, сделанные в сентябре текущего года.
МО РФ опубликовало доказательства контрабанды американцами нефти из Сирии
© Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ опубликовало снимки космической разведки, на которых показаны автоцистерны с нефтью, увозимые с сирийской территории под охранной военнослужащих Сил специальных операций (ССО) США, а также сотрудников американских частных военных компаний. Материалы были размещены на официальном сайте российского военного ведомства.

© Минобороны РФ

В частности, были опубликованы карты нефтяных месторождений и фотографии космической разведки, сделанные в сентябре текущего года. Как уточнили в Минобороны РФ, на изображениях показаны колонны нефтевозов, направляющиеся за пределы Сирии. Они охраняются контингентами ССО армии США и отрядами из состава ЧВК.

Так в Минобороны РФ ответили на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что американские военнослужащие остаются на востоке Сирии якобы «для предотвращение доступа ИГ* к нефтяным полям».

© Минобороны РФ

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики углеводородные залежи, так же как и другие полезные ископаемые, принадлежат исключительно САР, а не боевикам ИГ* и тем более не «американским защитникам» от террористов.

«Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа», - говорится в сообщении.

© Минобороны РФ

Таким образом, отметили в Минобороны РФ, то, чем сейчас занимает Вашингтон, является захватом и удержанием под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии.

© Минобороны РФ

«Попросту говоря, - международным государственным бандитизмом», - говорится в публикации.

На опубликованных Министерством РФ снимках видно, что и до, и после разгрома боевиков в Заевфратье велась активная добыча нефти под охраной военнослужащих США. После этого, сырье массово направлялось бензовозами на переработку за пределы Сирии.

В свою очередь, официально Вашингтон объявлял санкции на поставку нефтепродуктов в Сирии. Ограничение распространялось не только на американские компании, но и на любые другие.

Таким образом, бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направлялись контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на подобный караван незамедлительно привлекались силы специальных операций и боевая авиация США для его защиты.

«Сама добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями», - отметили в Минобороны РФ.

В заявлении также говорится, что доход с контрабанды сирийской нефти через взаимодействующие с ней брокерские компании поступал на номерные счета американских ЧВК и американских спецслужб. При этом ежемесячная выручка от такого «частного бизнеса» достигала 30 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что 7 октября США начали выводить свои войска с северо-востока Сирии, где Турция проводила военную операцию «Источник мира». Позже в Пентагоне заявили, что часть американских вооруженных сил должна все же остаться на этих территориях для защиты нефтяных месторождений от террористов ИГИЛ*.

*ИГ - «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещена в РФ

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.10.2019, 01:27
Ради нефти: США направляют дополнительные силы в Сирию
Дата26.10.2019, 05:51
Пост приняли: военная полиция РФ прибыла в Камышлы на замену курдским отрядам
Дата26.10.2019, 09:37
В Шереметьево торжественно встретили российских спортсменов-победителей Всемирных военных игр
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата25.10.2019, 16:00
В Петербурге спустили на воду новейший патрульный корабль «Иван Папанин»
Дата25.10.2019, 22:30
«10 лет сидел, но таких ужасов не видел»: секретные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
10:02 В стране и мире
МО РФ опубликовало доказательства контрабанды американцами нефти из Сирии
05:51 Армия
Видео
Пост приняли: военная полиция РФ прибыла в Камышлы на замену курдским отрядам
22:45 Армия
В Минобороны опровергли сообщения об обострении ситуации на сирийско-турецкой границе
22:00 В стране и мире
Минировали дорогу для гумпомощи: в САР уничтожили группу боевиков-диверсантов
19:09 Армия
Российская военная полиция провела патрулирование по новому маршруту на сирийско-турецкой границе
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:02 В стране и мире
МО РФ опубликовало доказательства контрабанды американцами нефти из Сирии
09:59 В стране и мире
В Москве ограничат доступ к Мавзолею
09:43 В стране и мире
Ученые раскрыли тайну четырех арктических «монстров»
09:37 Спорт
Видео
В Шереметьево торжественно встретили российских спортсменов-победителей Всемирных военных игр
09:21 В стране и мире
Алюминиевый ужин: эксперты назвали главную опасность фольги
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Раздевались и ели грязь: в Ленобласти обнаружен еще один «перевал Дятлова»
Неземная любовь: нетрезвые пассажиры предались страсти на борту рейса Москва - Владивосток
Алюминиевый ужин: эксперты назвали главную опасность фольги
Российские поезда могут остаться без плацкарта
Британский турист сделал страшную находку в Чернобыле
Влетела в копеечку: орлица загнала орнитологов в долг на 240 тыс. рублей
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.