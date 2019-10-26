Бутина села в самолет до Москвы

Россиянка Мария Бутина села в аэропорту Майами в самолет авиакомпании «Аэрофлот», который доставит ее в Москву. Рейс SU-111 приземлится в столичном аэропорту Шереметьево в 12.15 мск в субботу, 26 октября.

«Я могу подтвердить, что она в пути, я рад», - сообщил «Звезде» адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.

Гражданка РФ Мария Бутина была приговорена в США к 18 месяцам заключения за работу незарегистрированным иностранным агентом. После отбытия наказания ее перевели в иммиграционную тюрьму в штате Флорида, где она ожидала депортацию в Россию.

Накануне Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и дальнейшей депортации в РФ. Отец осужденной россиянки Валерий Бутин рассказал, что дома все подготовлено к возвращению дочери. Родители понимают, что ей нужно будет восстановиться и «прийти в себя». Для этого они создали уют в ее комнате, организовали место для работы с компьютером и отдыха.