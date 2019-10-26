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Сотни огней: опубликовано видео тестирования освещения Крымского моста

Тамара Астапенкова
00:55 26.10.2019
Специалисты зажгли 366 светильников, свет от которых был направлен в определенные точки.
© Видео: Инфоцентр "Крымский мост" © Фото: Инфоцентр "Крымский мост"

Сверкающая арка железнодорожной части Крымского моста попала на видео. На кадрах зафиксировано первое тестирование освещения строительного объекта. Специалисты зажгли на арочной части 366 светильников, свет от которых был направлен в определенные точки. Испытания шли целый час. Свод и опоры арки светились белыми и красными огнями.

Планируется, что полностью подсветка заработает после запуска поездов по железнодорожной части моста. В общей сложности арочная часть будет светиться 1178 огнями. Дорога будет подсвечиваться синим и белым цветами, фарватерная часть моста будет окрашиваться в цвета российского флага.

По уверениям специалистов, подсветка не будет мешать участникам движения.

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