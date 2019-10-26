ВСУ обстреляли пригород Донецка из минометов
Во время атаки украинских силовиков был ранен один человек.
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Украинская армия обстреляла из 82-миллиметровых минометов населенный пункт Минеральное в пригороде Донецка. В результате атаки был ранен мирный житель.
«В результате обстрела получил ранение мирный житель 1969 года рождения», - приводит Донецкое агентство новостей сообщение Народной милиции ДНР.
Также из-за действий ВСУ получило повреждения частное домостроение.
Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских силовиков произошел пожар в жилом доме в Донецке.