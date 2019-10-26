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ВСУ обстреляли пригород Донецка из минометов

Роман Захаров
00:51 26.10.2019
Во время атаки украинских силовиков был ранен один человек.
ВСУ обстреляли пригород Донецка из минометов
© Фото: ТРК Звезда

Украинская армия обстреляла из 82-миллиметровых минометов населенный пункт Минеральное в пригороде Донецка. В результате атаки был ранен мирный житель.

«В результате обстрела получил ранение мирный житель 1969 года рождения», - приводит Донецкое агентство новостей сообщение Народной милиции ДНР.

Также из-за действий ВСУ получило повреждения частное домостроение.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских силовиков произошел пожар в жилом доме в Донецке.

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