Основательница театра «Современник» Филиппова-Диодорова ушла из жизни

В пятницу, 25 октября, скончалась известная поэтесса, актриса и театральный педагог Карина Филиппова-Диодорова. Автору песен Кобзона, Пугачевой, Киркорова и Бабкиной было 85 лет.

«Она скончалась сегодня в 17:30. Похороны состоятся 31 октября на Новодевичьем кладбище», - сообщил супруг поэтессы Борис Диодоров.

Карина Филиппова-Диодорова, выпускница школы-студии МХАТ, являлась одной из основательниц легендарного театра «Современник». Она сыграла в самом первом спектакле театра «Вечно живые» и ее имя написано на первой афише «Современника».

Филиппова-Диодорова писала стихи более 50 лет. Ее песни исполняли такие популярные советские исполнители, как Клавдия Шульженко, Майя Кристалинская, Валентина Толкунова и Людмила Зыкина, сообщает ТАСС.