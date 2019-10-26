Захарова прокомментировала украинскую ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс

Ранее российская сторона отправила 88-й гумконвой с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс . Позже МИД Украины в связи с этим направил в адрес России ноту протеста.

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», - написала она на своей странице в Facebook .

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