Захарова прокомментировала украинскую ноту протеста из-за гумконвоя в Донбасс
Россия отправила 88-й гуманитарный конвой с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс.
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Украинским властям вместо того, чтобы направлять ноту протеста в адрес РФ, следует отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», - написала она на своей странице в Facebook.
Ранее российская сторона отправила 88-й гумконвой с медикаментами и детскими продуктовыми наборами в Донбасс. Позже МИД Украины в связи с этим направил в адрес России ноту протеста.