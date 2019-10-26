В США олень убил ранившего его охотника

В США в штате Арканзас охотник скончался в результате нападения оленя. Инцидент произошел недалеко от города города Йелвилл.

По данным местных властей, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из дульнозарядного ружья. В тот момент, когда охотник подошел к раненному животному, олень напал на него и мужчина получил несколько колотых ран, сообщает iHeartRadio.

После нападения мужчине удалось связаться с родными, которые, в свою очередь, позвонили в экстренные службы и рассказали о ЧП. Томаса Александра доставили в больницу, но спасти его врачам не удалось.

«Я работаю уже 20 лет, и это один из самых странных случаев в моей практике», - прокомментировал инцидент глава Комиссии Арканзаса комиссии по проблемам охоты и рыболовства Кит Стивенс.

Также, по его словам, сейчас доподлинно неизвестно, погиб ли мужчина от ран, полученных в результате нападения оленя. При этом Стивенс отметил, что вскрытия тела проводиться не будет, поэтому «мы можем никогда не узнать, что произошло на самом деле».

Из рекомендации Комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства следует, что прежде чем подходить к подстреленному оленю, нужно убедиться, что около 30 минут он находится без движения. По словам Стивенса, неизвестно, следовал ли погибший этим правилам.