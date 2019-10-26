В Алтайском крае освятили отреставрированный к 100-летию Калашникова храм, в котором его крестили

В Алтайском крае в селе Курья отметили 100-летие земляка, легендарного оружейного конструктора Михаила Калашникова. К знаменательной дате отреставрировали храм, где когда-то крестили будущего прославленного оружейника.

На церемонии освящения храма присутствовала дочь конструктора Елена Калашникова. Она поделилась воспоминаниями об отце и о том, как он относился к религии.

«Я помню, когда в храме в Ижевске в день юбилея Михаила Тимофеевича была служба о его здравии, я уговаривала его надеть крестик. Он говорил: "Не надо, ведь и так все нормально", а я говорю: "Пап, крестись!", и показываю, как нужно. А он решил просто прижимать руку к сердцу. Остались и фотографии, и съемки того времени, на которых он так делал», - поделилась женщина.

В селе также установлен посвященный ему бюст, причем, прижизненный. Калашников был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, что и дало право на подобную честь.

В 2013 году в Курье был открыт музей Калашникова. Он разместился в здании школы, где учился оружейник. На месте его дома установлен памятный знак.

Юбилейные мероприятия, посвященные 100-летию конструктора, прошли в Алтайском крае с 23 по 25 октября. Одним из них стала крупная выставка «Михаил Калашников. Человек мира», на которой представлены экспонаты из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Санкт-Петербурга. Также память Калашникова почтили участники Всероссийской научно-практической конференции, объединившей представителей ОПК, историков, краеведов, сотрудников музеев и ВУЗов Сибири.