Звезда «Экипажа» рассказала, как помочь Анастасии Заворотнюк

Актриса Александра Яковлева прокомментировала информацию СМИ о болезни Анастасии Заворотнюк и вспомнила свой опыт борьбы с онкологическим заболеванием. По словам артистки, побороть этот недуг не могут даже звезды: «не помогают ни деньги, ни связи».

«Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии находишься», - отметила она.

Яковлева добавила, что ей посчастливилось найти своего «гениального специалиста», но до этой встречи она буквально умирала. О своем заболевании актриса рассказала лишь весной 2019 года, хотя болела на протяжении нескольких лет, уточняет «360».

Александра Яковлева была одной из самых популярных актрис 1980-х. Зрители знают ее по фильмам «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов» и ряду других.

Периодически СМИ тиражируют информацию, что актриса Анастасия Заворотнюк находится на лечении в онкологическом центре. Якобы у нее диагностирована неоперабельная опухоль головного мозга - глиобластома. По оценкам онкологов, исход данного заболевания однозначно неблагоприятный и срок жизни пациента напрямую зависит от качества и своевременности проведения необходимой терапии.

Родные и близкие не подтверждают и не опровергают информацию о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк, продолжая хранить молчание.