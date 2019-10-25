Названы самые востребованные специальности в будущем

Существуют профессии, которые не только востребованы в настоящее время, но и останутся таковыми в ближайшие несколько лет. Об этом рассказали специалисты из ВНИИ труда.

В первую очередь речь идет о массовых профессиях: бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, а также токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Помимо этого, высокий спрос будет и на дефицитные профессии, например электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтера оперативно-выездной бригады или инженера-химика. Также сюда специалисты относят менеджера контроля качества биотехнологического производства и тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту.

Будут востребованы и ключевые профессии. Речь идет о тех специалистах которые играют первостепенную роль в организации, например о специалистах в области управления фармацевтической деятельностью и начальниках смены электростанции.

Все более востребованными становятся также новые профессии, которые появляются в результате технологического прогресса. Эксперты относят сюда профессию специалист по большим данным и облачным приложениям.

Востребованными будут сферы деятельности, связанные с определенными технологиями, например нанотехнологическая индустрия, сообщает RT.