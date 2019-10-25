Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы самые востребованные специальности в будущем

Наталия Майорова
09:34 25.10.2019
В первую очередь речь идет о массовых профессиях, например бухгалтера, педагога, электрогазосварщика, повара и кондитера.
Названы самые востребованные специальности в будущем
© Фото: pixabay

Существуют профессии, которые не только востребованы в настоящее время, но и останутся таковыми в ближайшие несколько лет. Об этом рассказали специалисты из ВНИИ труда.

В первую очередь речь идет о массовых профессиях: бухгалтер, педагог, электрогазосварщик, повар, кондитер, а также токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, официант, бармен.

Помимо этого, высокий спрос будет и на дефицитные профессии, например электрослесаря по ремонту оборудования распределительных устройств, электромонтера оперативно-выездной бригады или инженера-химика. Также сюда специалисты относят менеджера контроля качества биотехнологического производства и тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре и спорту.

Будут востребованы и ключевые профессии. Речь идет о тех специалистах которые играют первостепенную роль в организации, например о специалистах в области управления фармацевтической деятельностью и начальниках смены электростанции.

Все более востребованными становятся также новые профессии, которые появляются в результате технологического прогресса. Эксперты относят сюда профессию специалист по большим данным и облачным приложениям.

Востребованными будут сферы деятельности, связанные с определенными технологиями, например нанотехнологическая индустрия, сообщает RT.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.10.2019, 01:27
Ради нефти: США направляют дополнительные силы в Сирию
Дата25.10.2019, 06:00
«Панцирь» над Сербией: началась подготовка к активной фазе учений «Славянский щит - 2019»
Дата25.10.2019, 00:24
«Краснодар» победил турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата24.10.2019, 15:39
Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»
Дата24.10.2019, 15:07
ФСБ впервые обнародовала засекреченные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:54 Вопросы истории
Личный архив Колчака пустят с молотка
09:50 В стране и мире
Звезда «Экипажа» рассказала, как помочь Анастасии Заворотнюк
09:34 В стране и мире
Названы самые востребованные специальности в будущем
09:02 В стране и мире
Видео
Влияние и мощь: мировые СМИ оценили значимость перелета Ту-160 в ЮАР
08:54 В стране и мире
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Звезда «Экипажа» рассказала, как помочь Анастасии Заворотнюк
Белый яд: назван вызывающий слабоумие продукт
Видео
Размер не имеет значения: в Нижнем Новгороде работает корги-полицейский
Видео
Поклонники Нурмагомедова осадили отель Макгрегора в Москве: видео
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе
Названы продукты, приводящие к инсульту
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.