Влияние и мощь: мировые СМИ оценили значимость перелета Ту-160 в ЮАР

Западные СМИ взбудоражены полетом российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые проделали далекий путь и ранее прибыли в ЮАР.

По словам портала The Drive, перелет бомбардировщиков демонстрирует возможности России проводить операции далеко за пределами собственных территорий. Кроме того, прибытие Ту-160 стало примером того, что Москва заинтересована в ЮАР.

Обозреватель южноафриканской газеты Mail & Guardian отмечает, что так называемая мягкая сила России прибыла в ЮАР на крыльях ракетоносцев.

«Отношения между военными обеих стран строятся на укреплении взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на общих интересах», - уточняет автор еще одного иностранного издания, Time.

А вот обозреватель The Economist убежден, что таким образом весь мир смог увидеть растущее влияние России в Африке.

«Связи Москвы с Африкой растут», - добавляет автор публикации портала Defence Web.

В четверг, 24 октября, руководящий состав Вооруженных сил ЮАР ознакомился с возможностями российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые впервые в истории прибыли в республику.

Пара Ту-160 сейчас находится на аэродроме Ватерклоф. По пути туда ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.