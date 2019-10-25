Влияние и мощь: мировые СМИ оценили значимость перелета Ту-160 в ЮАР
Западные СМИ взбудоражены полетом российских бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160, которые проделали далекий путь и ранее прибыли в ЮАР.
По словам портала The Drive, перелет бомбардировщиков демонстрирует возможности России проводить операции далеко за пределами собственных территорий. Кроме того, прибытие Ту-160 стало примером того, что Москва заинтересована в ЮАР.
Обозреватель южноафриканской газеты Mail & Guardian отмечает, что так называемая мягкая сила России прибыла в ЮАР на крыльях ракетоносцев.
«Отношения между военными обеих стран строятся на укреплении взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на общих интересах», - уточняет автор еще одного иностранного издания, Time.
А вот обозреватель The Economist убежден, что таким образом весь мир смог увидеть растущее влияние России в Африке.
«Связи Москвы с Африкой растут», - добавляет автор публикации портала Defence Web.
В четверг, 24 октября, руководящий состав Вооруженных сил ЮАР ознакомился с возможностями российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые впервые в истории прибыли в республику.
Пара Ту-160 сейчас находится на аэродроме Ватерклоф. По пути туда ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.