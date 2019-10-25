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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге

Ивана Живкович
08:54 25.10.2019
Случаи заболевания зафиксированы в странах Юго-Восточной Азии, Карибского бассейна, Америки и Африки.
Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки денге
© Фото: Pixabay

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 2,5 миллиарда человек, или 40 % населения мира, подвергаются риску заражения лихорадкой денге.

Перед сезоном отпусков Роспотребнадзор выпустил специальную памятку для туристов, собирающихся на море.

На сайте ведомства сообщается, что с начала 2019 года на территории 46 стран Американского региона было выявлено более 2,6 миллиона случаев этого заболевания, из них почти половина закончилась смертью зараженного.

По данным Роспотребнадзора, наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Бразилии, где зарегистрировано более двух миллионов случаев болезни. Далее располагаются Мексика, Никарагуа, Колумбия и Гондурас.

В регионах Южной и Юго-Восточной Азии вспышки лихорадки денге выявлены в 23 странах. Больше всего заболевших живут на Филиппинах. В Шри-Ланке зафиксировано более 230 тысяч случаев, в Таиланде - 102 тысячи.

В странах Африки крупные вспышки были замечены на острове Реюньон и в Танзании.

Пострадали от лихорадки денге в 2019 году и страны Европы: Испания, Италия и Франция.

По информации «Известий», основными переносчиками этого заболевания являются комары. Симптомы лихорадки следующие: высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Тяжелые случаи сопровождаются сильными внутренними кровотечениями.

В Роспотребнадзоре отметили, что вакцины от лихорадки нет. В ведомстве дали российским туристам несколько рекомендаций.

Во-первых, использовать индивидуальные средства защиты (противомоскитные сетки, спреи от комаров, одежду с длинными рукавами). Во-вторых, по прилете домой и при повышении температуры проинформировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом.

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