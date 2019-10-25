Архангельские детсады намерены штрафовать родителей малышей за пропуски без уважительной причины

В Архангельске намерены штрафовать за прогулы малышей в детском саду. Новые правила вводятся с 1 января. Суммы символические: в обычных садах штраф за отсутствие посещения составит пять рублей в день, а в круглосуточных - девять. Речь идет о пропусках без уважительной причины.

Власти города признаются, что хотят таким образом воспитывать родителей, которые водят детей в дошкольные учреждения, только когда захотят. В результате средняя заполняемость групп оценивается лишь в 66%.

«С 1 января 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Департамента образования, будет введена плата за непосещение ребенком детского сада без уважительной причины», - приводит сообщение пресс-службы городской администрации сайт «Комсомольской правды».

В то же время многие семьи не могут отдать ребенка в детский сад, потому что мест на всех не хватает. Сейчас в очереди более семи тысяч человек. Однако насколько законны финансовые методы борьбы за посещаемость - вопрос открытый.

Уточняется, что деньги пойдут на обеспечение чистоты в дошкольных учреждениях - своего рода «компенсация» за те неоплаченные дни, когда ребенка не было в детском саду. Например, при общей наполненности учреждения - 507 детей, - даже если около 200 из них пропустят каждый по 21 дню по неуважительной причине, то общая сумма достигнет почти 20 тысяч рублей. В то же время затраты на моющие и чистящие средства составляют 35 тысяч.