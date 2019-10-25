Британский турист сделал страшную находку в Чернобыле

Двадцативосьмилетний житель Великобритании Нил Анселл решил обследовать зону вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Экстремал поехал на Украину, нанял гида и отправился в Припять. Подробностями своего путешествия турист поделился на YouTube-канале.

Британец заглянул в парк аттракционов, прогулялся по заброшенным административным зданиям, школам и больницам, а затем решил проверить в городе уровень радиации.

Анселл нашел сумку, в которой находились какие-то предметы и провел по ней счетчиком Гейгера. Результатом иностранец был явно поражен – устройство зарегистрировало излучение на уровне 2,728 миллизивертов, что почти в 200 раз выше, чем при компьютерной томографии взрослых.

© NEIL ANSELL, CATERS NEWS

К слову, одна доза в объеме 5000 миллизивертов практически гарантирует то, что получивший ее человек погибнет в течение месяца.

«К счастью, мы не открывали сумку. И я даже не знаю, что там находилось. Но, если бы мы все-таки открыли находку, то это могло быть для нас смертельно опасным», - поделился своими впечатлениями Анселл.

Также турист рассказал, что путешествие в город-призрак оставило у него очень сильное впечатление.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года в результате взрыва четвертого энергоблока. Она признана крупнейшей техногенной катастрофой за всю историю атомной энергетики.