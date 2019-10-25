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В Киеве заявили о вынужденном транзите газа из РФ через Украину

Ивана Живкович
07:09 25.10.2019
По мнению украинской стороны, России придется прокачать не менее 50 миллиардов кубометров топлива.
В Киеве заявили о вынужденном транзите газа из РФ через Украину
© Фото: РИА Новости

В 2020 году Москва будет вынуждена поставлять газ в Европу через Киев. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб. Причиной этого, по его словам, являются контрактные обязательства «Газпрома».

Также Киев в своих оценках ориентируется на объем газа в украинских хранилищах и ввод в эксплуатацию трубопроводов в обход Украины. С учетом всех этих факторов России придется прокачать не менее 50 миллиардов кубометров топлива.

При этом в НБУ не исключают, что транзит российского газа может временно прекратиться.

«Действительно, может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка времени в следующем году не будет транзита через Украину», - заявил Сологуб.

Контракт по транзиту газа, заключенный между Россией и Украиной, истекает 31 декабря 2019 года. Условия нового договора стороны пока не согласовали. По этому вопросу Москва и Киев совместно с Еврокомиссией регулярно проводят консультации. Последняя состоялась 21 октября в Брюсселе.

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