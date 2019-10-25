Песков объяснил, почему РФ списала долги Африке

Россия, списав долги африканским странам, открыла свои компаниям путь для работы на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такое долговое бремя тормозило развитие сотрудничества и взаимодействия наших компаний с африканскими странами, потому что, имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты. А так произошла расчистка", - рассказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что это «абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматический подход к ведению торгово-экономических связей» - компании из РФ могут зарабатывать деньги и платить большие налоги, в том числе и в российский бюджет.

Отвечая на критику, Песков объяснил, что списание долгов – не сиюминутное решение. Еще в 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Россия.

О списании долгов на сумму 20 миллиардов долларов на саммите «Россия-Африка» сообщил президент РФ Владимир Путин. Встреча проходила в Сочи 23-24 октября. В ходе саммита стороны подписали более 50 контрактов на сумму свыше 800 миллиардов рублей.