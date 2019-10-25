Белый яд: назван вызывающий слабоумие продукт

Исследователи из США выяснили: еда с большим количеством соли может негативно сказываться на когнитивных способностях. Ученые провели эксперимент на мышах, которым давали корм с содержанием соли, превышающей норму в 8-16 раз.

После такого рациона грызуны справлялись с тестами гораздо хуже, чем их сородичи, питавшиеся как обычно. Затем выяснилось, что у мышей снизился синтез оксида азота, в связи с чем в мозге запускался процесс фосфорилирования тау-белков.

Ранее исследователи из Мюнхенского технического университета пришли к выводу, что повышенное потребление соли может спровоцировать аллергию, сообщает журнал Nature.