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Смертоносный и грозный: американские СМИ восхитились российским С-400

Наталия Майорова
07:12 25.10.2019
Гибкость в применении, многоуровневая противовоздушная обороны и более чувствительные радары - это лишь то немногое, что восхитило обозревателя американского издания в С-400.
Смертоносный и грозный: американские СМИ восхитились российским С-400
© Фото: МО РФ

Обозреватель американского издания The National Interest восхитился российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, назвав их грозным и смертоносным оружием, которого следует бояться.

В материале отмечается, что интерес во всем мире к этому вооружению вынуждает США накладывать санкции за одну только покупку этой системы.

Автор отмечает, что возможности С-400 вдвое превосходят предыдущие ЗРК. Например, речь идет о новых, более чувствительных радарах, которые способны уловить практически любые воздушные цели.

Еще одним преимущество С-400 названа гибкость в применении: комплекс совместим с четырьмя различными типами ракет, которые отличаются весом и возможностями. Благодаря этому появляется возможность формировать многоуровневую противовоздушную оборону.

Помимо того, С-400 также способны использовать ракеты, применяемые системой С-300. И еще одним важным показателем является увеличенная дальность стрельбы, поскольку ракеты способны поражать цели на расстоянии до 400 километров.

По словам аналитика, С-400 являются глубокой модернизацией С-300, которая забрала у нее все сильные стороны, что делает его «еще более смертельной угрозой».

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