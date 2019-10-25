Смертоносный и грозный: американские СМИ восхитились российским С-400

Обозреватель американского издания The National Interest восхитился российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, назвав их грозным и смертоносным оружием, которого следует бояться.

В материале отмечается, что интерес во всем мире к этому вооружению вынуждает США накладывать санкции за одну только покупку этой системы.

Автор отмечает, что возможности С-400 вдвое превосходят предыдущие ЗРК. Например, речь идет о новых, более чувствительных радарах, которые способны уловить практически любые воздушные цели.

Еще одним преимущество С-400 названа гибкость в применении: комплекс совместим с четырьмя различными типами ракет, которые отличаются весом и возможностями. Благодаря этому появляется возможность формировать многоуровневую противовоздушную оборону.

Помимо того, С-400 также способны использовать ракеты, применяемые системой С-300. И еще одним важным показателем является увеличенная дальность стрельбы, поскольку ракеты способны поражать цели на расстоянии до 400 километров.

По словам аналитика, С-400 являются глубокой модернизацией С-300, которая забрала у нее все сильные стороны, что делает его «еще более смертельной угрозой».