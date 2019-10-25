Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН

Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.

Он объяснил мировому сообществу смысл важнейших положений меморандума, который заключили 22 октября в Сочи президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Как отметил Небензя, поддерживать мир в регионе сирийское правительство и Анкара должны сообща и с учетом интересов друг друга. Решение этого вопроса дипломат связал с соблюдением суверенитета Сирии.

«Мы давно подчеркивали, что решение вопроса с устремлениями курдов, являющихся неотъемлемой частью многонационального сирийского общества, невозможно без восстановления контроля правительства САР над всей национальной территорией и границей», - отметил Небензя.

Он добавил, что Россия готова помогать сирийским властям и курдам в выстраивании широкого диалога по насущным вопросам.

Небензя также напомнил членам Совбеза, что российская военная полиция уже прибыла к сирийско-турецкой границе. Ее подразделения впервые провели патрулирование по новому маршруту - Камышлы-Абуда, что составляет почти 60 километров.

Российские военные помогают поддерживать правопорядок, а также следят за безопасностью мирных жителей и содействуют отводу от границы отрядов курдской самообороны.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал курдов передислоцироваться в нефтеносные районы северо-востока Сирии, чтобы не допустить их повторного захвата боевиками запрещенного «Исламского государства»*.

В то же время, США не собираются уходить из этого стратегического важного региона, несмотря на все прежние громкие слова Трампа об окончательном выводе войск.

По информации американских СМИ, охранять нефтяные месторождения останутся 500 американских военнослужащих. Для их поддержки в Сирию будет отправлено несколько десятков танков и другая техника.

*«Исламское государство» – террористическая операция, запрещена в РФ