СМИ: США оставят в Сирии 500 военных

США планируют оставить в Сирии около 500 военных, а также направить туда несколько десятков танков и другой военной техники. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации.

По информации издания, целью Вашингтона является защита нефтяных месторождений на северо-востоке страны от боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»*.

В понедельник, 21 октября, о планах оставить в Сирии часть американских войск сообщал глава Пентагона Марк Эспер.

Все это, как сообщает The Wall Street Journal, не согласуется с первоначальными планами президента США Дональда Трампа, который еще до начала турецкой операции «Источник мира» заявлял, что США намерены выйти из «бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.

О начале военной операции «Источник мира» было объявлено 9 октября. Боевые действия были направлены против сирийских курдов. 22 октября Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели в Сочи переговоры, в результате которых закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии, а также договорились начать совместное патрулирование освобожденной курдами территории.

* «Исламское государство» - террористическая группировка, запрещена в РФ.