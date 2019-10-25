Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют десятки тысяч человек

В Калифорнии лесные пожары оставили без света почти 500 тысяч жителей. На севере штата огонь распространился на территории более 4 тысяч гектаров. Основной удар на себя принимает округ Сонома, который является американским винодельческим регионом.

Шериф Роберт Льюис сообщил об экстренной эвакуации почти 50 тысяч человек. Информации о пострадавших нет, но не могут связаться с 200 жителями, к которым нет возможности добраться из-за огня, передает издание Deadline.

Синоптики не дают утешительных прогнозов. Согласно их подсчетам, если сухой и теплый ветер не утихнет, то каждые 3 секунды дотла будет выгорать территория размером с футбольное поле.

Ранее сообщалось об эвакуации более 100 тысяч человек из-за пожара, поглотившего окрестности Лос-Анджелеса. Были эвакуированы жители 23 тысяч домов. Люди массово скупают батарейки, воду и консервы в магазинах.