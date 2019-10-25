Размер не имеет значения: в Нижнем Новгороде работает корги-полицейский

В Нижнем Новгороде работает самый «маленький» сотрудник – корги по кличке Рыжий. Работу лохматого и хвостатого полицейского показали на видео.

© corgi_police_dog, Instagram

На кадрах Рыжий проходится по вагону, заглядывая под сидения. В надписи к ролику говорится, что «иметь короткие лапки – это здорово».

«Это удобно! Я могу попасть туда, куда большой собаке из-за размеров хода нет. Смотрите, как хорошо я хожу во время проверки под сидениями в вагоне поезда», - подписано видео.

© corgi_police_dog, Instagram

Рыжий не боится выстрелов или громких хлопков, отмечают работающие с ними сотрудники. Корги служит в транспортной полиции города и помогает в поиске наркотиков на железнодорожном вокзале.

Ролик был опубликован в Instagram.