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Размер не имеет значения: в Нижнем Новгороде работает корги-полицейский

Наталия Майорова
06:25 25.10.2019
Корги служит в транспортной полиции города и помогает в поиске наркотиков на железнодорожном вокзале.
© Видео: corgi_police_dog, Instagram © Фото: corgi_police_dog, Instagram

В Нижнем Новгороде работает самый «маленький» сотрудник – корги по кличке Рыжий. Работу лохматого и хвостатого полицейского показали на видео.

© corgi_police_dog, Instagram

На кадрах Рыжий проходится по вагону, заглядывая под сидения. В надписи к ролику говорится, что «иметь короткие лапки – это здорово».

«Это удобно! Я могу попасть туда, куда большой собаке из-за размеров хода нет. Смотрите, как хорошо я хожу во время проверки под сидениями в вагоне поезда», - подписано видео.

© corgi_police_dog, Instagram

Рыжий не боится выстрелов или громких хлопков, отмечают работающие с ними сотрудники. Корги служит в транспортной полиции города и помогает в поиске наркотиков на железнодорожном вокзале.

Ролик был опубликован в Instagram.

© corgi_police_dog, Instagram
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