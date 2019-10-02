«Вызовите психушку»: в Екатеринбурге пассажирка подралась с кондуктором в автобусе

Драка между пассажиркой и кондуктором произошла в одном из автобусов, следующих по 19 маршруту города Екатеринбург.

Женщина оставила в проходе пакет, отказавшись убирать его по просьбе кондуктора. Тогда работник транспорта потребовал от пассажирки выйти из автобуса.

Женщина отреагировала неадекватно: она начала кричать на кондуктора, обзывать его и затевать потасовку. Когда дело дошло до драки, в конфликт вмешались другие пассажиры.

В итоге женщину вывели из салона силой. Деньги за проезд ей были возвращены, сообщает E1.