«Вызовите психушку»: в Екатеринбурге пассажирка подралась с кондуктором в автобусе
Конфликт начался с того, что кондуктор попросил освободить проход, но владелица пакета отказалась это делать.
© Фото: Демон в автобусе E1.RU - резервный канал YouTube
Драка между пассажиркой и кондуктором произошла в одном из автобусов, следующих по 19 маршруту города Екатеринбург.
Женщина оставила в проходе пакет, отказавшись убирать его по просьбе кондуктора. Тогда работник транспорта потребовал от пассажирки выйти из автобуса.
Женщина отреагировала неадекватно: она начала кричать на кондуктора, обзывать его и затевать потасовку. Когда дело дошло до драки, в конфликт вмешались другие пассажиры.
В итоге женщину вывели из салона силой. Деньги за проезд ей были возвращены, сообщает E1.