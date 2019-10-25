Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кинологи объяснили, как подготовить собак к зиме

Тамара Астапенкова
05:33 25.10.2019
Менять питание нужно тем животным, которые живут в частных домах, на открытых территориях.
Кинологи объяснили, как подготовить собак к зиме
© Фото: Moscow-Life flickr

Менять питание нужно тем собакам, которые живут в частных домах, на открытых территориях. Владельцам необходимо увеличить калорийность еды для таких животных, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой рацион собак, живущих на улице, должен быть более калорийным. Для собак, которые живут в квартирах, а на улицу выходят только на прогулку, можно ничего не менять», - рассказал кинолог.

Он уточнил, если собака хорошо себя чувствует, здорова и нормально питается, то ничего особенного делать для подготовки животного к зиме не требуется.

«Собака прекрасно адаптируется к смене времен года. Есть породы с очень короткой шерстью или вовсе без нее – в этом случае, нужно помнить, что они просто не приспособлены к жизни на улице в умеренных и северных широтах, их нужно держать в отапливаемом помещении», - сказал РИА Новости Голубев.

Кинолог добавил, что даже породы, не приспособленные к холодам, комфортно чувствуют себя во время прогулки зимой, если хозяева предоставляют им возможность активно двигаться. Он отметил, что в сильные холода прогулки по времени стоит сокращать и ориентироваться на самочувствие питомца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата25.10.2019, 01:27
Ради нефти: США направляют дополнительные силы в Сирию
Дата25.10.2019, 06:00
«Панцирь» над Сербией: началась подготовка к активной фазе учений «Славянский щит-2019»
Дата25.10.2019, 00:24
«Краснодар» победил турецкий «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата24.10.2019, 15:39
Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»
Дата24.10.2019, 15:07
ФСБ впервые обнародовала засекреченные документы о финских концлагерях в Карелии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:46 В стране и мире
Видео
Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН
06:34 В стране и мире
СМИ: США оставят в Сирии 500 военных
06:25 В стране и мире
Видео
Размер не имеет значения: в Нижнем Новгороде работает корги-полицейский
06:03 В стране и мире
Видео
Из-за лесных пожаров в Калифорнии эвакуируют десятки тысяч человек
06:00 Армия
Видео
«Панцирь» над Сербией: началась подготовка к активной фазе учений «Славянский щит-2019»
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Размер не имеет значения: в Нижнем Новгороде работает корги-полицейский
Поклонники Нурмагомедова осадили отель Макгрегора в Москве: видео
Названы популярные в России несовместимые сочетания продуктов
«Сидим на МКС, вдруг стук снаружи»: Романенко рассказал о случае в космосе
Названы продукты, приводящие к инсульту
Диетолог развеяла миф о пользе куриного бульона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.