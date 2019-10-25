Кинологи объяснили, как подготовить собак к зиме

Менять питание нужно тем собакам, которые живут в частных домах, на открытых территориях. Владельцам необходимо увеличить калорийность еды для таких животных, считает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Зимой рацион собак, живущих на улице, должен быть более калорийным. Для собак, которые живут в квартирах, а на улицу выходят только на прогулку, можно ничего не менять», - рассказал кинолог.

Он уточнил, если собака хорошо себя чувствует, здорова и нормально питается, то ничего особенного делать для подготовки животного к зиме не требуется.

«Собака прекрасно адаптируется к смене времен года. Есть породы с очень короткой шерстью или вовсе без нее – в этом случае, нужно помнить, что они просто не приспособлены к жизни на улице в умеренных и северных широтах, их нужно держать в отапливаемом помещении», - сказал РИА Новости Голубев.

Кинолог добавил, что даже породы, не приспособленные к холодам, комфортно чувствуют себя во время прогулки зимой, если хозяева предоставляют им возможность активно двигаться. Он отметил, что в сильные холода прогулки по времени стоит сокращать и ориентироваться на самочувствие питомца.