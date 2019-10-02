Не пропускавший скорую водитель Lamborghini получил права за неделю до скандала

Водитель Lamborghini, не пропустивший машину скорой помощи, несмотря на включенные проблесковые маячки, получил права за неделю до скандального инцидента, который произошел 26 сентября.

В своем Instagram Антон Шардаков рассказал, что сдал на права со второго раза. Изначально он не мог ответить на теоретическую часть и поэтому отправился на пересдачу.

«Впереди большое количество свежих эмоций от нового крутого навыка. Теперь в жизни будет не только такси», - говорится в посте свежеиспеченного автомобилиста за 20 сентября.

Сам Шардаков является музыкантом и начинающим блогером. В Сети он активно делится советами в профессиональном плане и своими рассуждениями.

Напомним, 1 октября мужчину задержали. В отношении него возбуждено административное дело.