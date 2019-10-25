СМИ назвали основные параметры новой накопительной пенсии

Министерство финансов и Центробанк России определились с параметрами новой системы накоплений - гарантированного пенсионного плана (ГПП). По информации ТАСС, законопроект в ближайшее время представят на общественное обсуждение.

По задумке, гарантированный пенсионный план должен помочь гражданам России откладывать на пенсию самостоятельно, но при государственной поддержке. Как утверждает близкий к разработчикам законопроекта источник, россияне смогут откладывать деньги в пенсионные фонды через централизованную систему и сами выбирать, в каких фондах их копить.

Чтобы заключить договор с фондом, достаточно будет подать заявление и сделать первый перевод. Согласно источнику, откладывать деньги на пенсию можно начать в любое время. При этом работодателю достаточно будет сообщить только о части перечисляемой зарплаты. В какой фонд будут отчисляться взносы наниматель знать не будет.

По информации агентства, отказаться от участия в системе накоплений можно будет в течении шести месяцев после первого перечисления средств. Все отложенные деньги должны вернуться обратно хозяину.

Ранее стало известно, что в Госдуме предложили страховать негосударственные пенсионные накопления россиян. Планируется, что страховка будет покрывать 1,4 миллиона рублей и поступающие по ним инвестиции.