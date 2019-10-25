Самый богатый человек в мире потерял $7 млрд за сутки

Генеральный директор Amazon и самый богатый человек планеты Джефф Безос потерял за последние сутки около $7 млрд. Причиной этого стало падение котировок акций компании. Отчет о доходах в 3 квартале, который был опубликован в четверг, 24 октября, инвесторов не вдохновил. В результате акции Amazon упали на 6,6% или $118 за каждую акцию.

Известно, что Джефф Безос владеет 57,6 миллионами акций компании, по приблизительным подсчетам потери предпринимателя составляют $6,9 млрд, сообщает результаты канал CNBC.

По прогнозам экспертов, если падение акций интернет-магазина продолжится, то Безос уступит звание самого богатого человека планеты Биллу Гейтсу. По данным Bloomberg Billionaires Index состояние Безоса на 25 октября оценивается в $111 млрд, Гейтса - $107 млрд.