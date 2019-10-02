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NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзе» для полета на МКС

Дарья Муромова
05:41 02.10.2019
Администратор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что постоянные задержки первых запусков новых кораблей с экипажами США, по всей видимости, подтолкнут агентство купить места на «Союзе» в 2020 году.
NASA ведет переговоры о новых местах на «Союзе» для полета на МКС
© Фото: pixabay.com

NASA ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на кораблях «Союз» для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию. Речь идет о периоде после весны 2020 года. Об этом заявил первый заместитель начальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Ранее администратор NASA Джим Брайденстайн сообщил, что постоянные задержки первых запусков новых кораблей с экипажами США, по всей видимости, подтолкнут агентство купить места на «Союзе» в 2020 году, чтобы организовать присутствие астронавтов на МКС.

«Уже ведутся переговоры», - подтвердил Харламов.

Последнее купленное NASA место - на корабле «Союз МС-16», который стартует 20 марта 2020 года. Оно гарантирует наличие как минимум одного астронавта на МКС до осени 2020 года, пишет РИА Новости.

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