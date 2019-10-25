Названы продукты, приводящие к инсульту

Снизить риск развития инсульта можно с помощью питания, исключив из своего рациона бисквиты, маргарин и чипсы – продукты, содержащие трансжиры. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Доказано, что повышенный риск ишемической болезни сердца и инсульта связан с высоким уровнем потребления насыщенных жиров и трансжиров. Трансжиры содержатся в основном в продуктах, содержащих промышленно переработанные, гидрогенизированные масла: твердые сорта маргаринов, чипсы, кексы, бисквиты и другое. Рекомендуется максимально ограничить употребление таких продуктов», - пояснила Стародубова.

Специалист добавила, что в качестве профилактики инсульта следует сократить употребление жирных сортов мяса, а также колбасных изделий и копченостей.

На взгляд диетолога оптимальной системой питания является средиземноморская диета, в которую входит большое количество овощей и фруктов, рыбы и морепродуктов, при этом сокращено количество потребляемого куриного и красного мяса, молочных продуктов и покупных сладостей. Такое питание снижает холестерин и уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Агентство городских новостей «Москва».