Турция оставит за собой право бороться с террористами на севере Сирии

Турция оставляет за собой право вести борьбу с боевиками, которые могли остаться после проведения операции «Источник мира» в Сирии. Соответствующее заявление сделал турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу.

«Турция оставляет за собой право на самооборону от террористических элементов, которые могли остаться в зоне операции "Источник мира"», - сказал дипломат на заседании Совета безопасности ООН.

Синирлиоглу также сообщил, борьба Анкары с боевиками всегда будет проходить в полном соответствии с международным гуманитарным правом. При этом он подчеркнул: Турция никогда «не будет терпимой к каким-либо террористическим действиям у своих границ».