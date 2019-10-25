Зафиксированы сбои в работе Facebook и Instagram по всему миру

По всему миру пользователи социальных сетей Facebook и Instagram зафиксировали сбои в их работе. Проблемы начали появляться в ночь на пятницу, около 01.20 по московскому времени.

По информации сервиса Downdetector, больше всего на проблемы жаловались жители Канады, США, Мексики, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Португалии и Польше. В России со сбоями работы соцсетей столкнулись москвичи.

По имеющейся информации, на работу новостной ленты Facebook пожаловались 45% пользователей, на полное отключение сети – 34%, 19% испытали проблемы со входом в аккаунт.

Почти 83% пользователей Instagram не смогли посмотреть свою ленту новостей, у 6% не получилось прочитать сообщения.

Ранее массовый сбой в работе соцсетей произошел летом. Тогда проблемы с работой сервисов зафиксировали миллионы пользователей. У них не получалось загрузить изображения и видео.