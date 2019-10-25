Названы популярные в России несовместимые сочетания продуктов

Некоторые популярные в России сочетания продуктов питания могут представлять опасность для здоровья. Об этом сообщила врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова, пишет сайт «Комсомольской правды».

Например, по словам специалиста, добавление молока в какао не принесет здоровому человеку ожидаемой пользы, поскольку содержащаяся в какао-бобах щавелевая кислота блокирует усвоение кальция. Людям, страдающим от мочекаменной болезни, следует и вовсе отказаться от такого сочетания, так как молочный жир усиливает всасываемость из какао веществ оксалатов, что лишь ухудшает состояние больного.

Врач также посоветовала не употреблять в пищу белый хлеб с джемом: продукты содержат быстрые углеводы, и при попадании в организм провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови. Если часто есть бутерброды с вареньем, то это может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ожирения, а также вызвать воспаления в органах желудочно-кишечного тракта.

Екатерина Иванникова рекомендовала как можно реже питаться отрубями с молоком, так как в зерновых содержится фитиновая кислота, которая, связываясь с кальцием из молока, начинает формировать нерастворимые соединения. Это приводит к тому, что полезные минералы не усваиваются, а процесс переваривания затрудняется.

Кроме того, эксперт посоветовала не есть одновременно курицу и печень. Все дело в том, что содержащийся в курице цинк, и витамин В9, которым богата печень, не позволяют друг другу усваиваться.

Наиболее вредным сочетанием продуктов Иванникова назвала пиццу и газировку. По словам врача, количество углеводов, белков и транс-жиров, содержащихся в таком наборе, требует от организма массу сил для переваривания. При этом сахар, который присутствует в газировке, тормозит активность желудка. Специалист подчеркнула, что после приема такой пищи может появляться чувство тяжести. Также это чревато вздутием живота и повышением уровня сахара в крови. Помимо этого, из-за большого содержания рафинированных углеводов усиливается ложное ощущение голода, поскольку сигнал о насыщении подавляется.