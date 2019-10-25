Туроператоры раскрыли секрет покупки дешевых путевок в Турцию

Ассоциация туроператоров России заявила о старте продаж путевок в Турцию на лето 2020 года. Если задуматься о будущем отпуске сейчас, то можно найти самые привлекательные цены на проживание в отелях. По информации Ассоциации, до конца ноября будут действовать скидки на путевки до 50%, дальше цены начнут расти, передает aif.ru.

Эксперты предполагают, что спрос на раннее бронирование в этом году, по сравнению с 2018, вырастет примерно на 30%. Отмечается, что в прошлом году туроператоры предоставляли возможность выкупа путевок на лето только в ноябре.

Сообщается, что в последнее время россияне стали чаще бронировать туры заранее не только из-за выгодных цен, но и возможности выбора, поскольку в горячем сезоне можно не найти мест в желаемом отеле. По данным туроператоров, наиболее популярны у наших граждан поездки на 10-11 дней, средняя стоимость которых составляет 45-50 тысяч рублей на человека.