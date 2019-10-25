Расточительная птица: улетевшая в Иран орлица разорила российских орнитологов дорогими SMS

Из Хакасии в Иран неожиданно для наших орнитологов улетела орлица по кличке Мин, на которую в рамках эксперимента был надет специальный датчик, отслеживающий передвижение пернатых. Теперь с устройства поступают сотни дорогостоящих SMS с координатами. В результате таких приветов специалисты разом исчерпали весь выделенный на исследование бюджет.

Датчик прикрепили к тринадцати орлам и отпустили их зимовать в теплые края. Но лишь одна хитрая птица нарушила запланированный маршрут. Сначала Мин оказалась в Казахстане, оттуда она должна была отправлять SMS, там и остаться на зиму. Но вместо этого оказалась вне зоны доступа и улетела в зону дорогого роуминга - в Иран.

Вместо стандартного тарифа 10 рублей за SMS, ученым стали приходить сообщения по 49 рублей. Весь орлиный годовой бюджет Мин истратила за 9 месяцев. Другие птицы для зимовки выбрали Африку, Саудовскую Аравию, Индию. То есть те страны, на которые и рассчитывали ученые, поскольку роуминг там недорогой.

«Мы, конечно, забеспокоились и в итоге обнаружили, что у нас дыра в бюджете будет около 240 тысяч рублей до конца года», - прокомментировал инцидент научный руководитель проекта Игорь Корякин.

Проект по отслеживанию степных орлов оказался под угрозой. Исследователи просят помощи и запускают акцию «Закинь орлу на мобилку!». Благодаря мероприятию часть денег удалось собрать. Теперь орлам нужны средства на обратный путь - до России.

«Люди откликнулись. Уже удалось собрать 200 тысяч. Это очень здорово. Буквально за две недели нам удалось собрать средства, которые погасили этот долго перед нашими орлами. И если еще две недели продолжится такое же поступление средств, то мы можем не беспокоиться, что мы сможем отследить орлов до весны», - говорит пресс секретарь Сибирского экологического центра София Сутормина.

Все средства распределят между Мин и другими - более экономными птицами. А взамен все желающие смогут отслеживать перелеты степных орлов.