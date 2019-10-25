Адвокат Бутиной рассказал подробности ее освобождения

Адвокат осужденной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил «Звезде», что на данный момент он ждет звонка от подзащитной, которая сообщит ему конкретный рейс.

«Я жду звонка от Марии Бутиной, чтобы она сообщила мне, когда она будет садиться в самолет. Она обещала мне позвонить перед посадкой. Она пока со мной не связывалась. Также, правительство не сообщило мне ничего про конкретный рейс, на котором она полетит. Как только я перекинусь с ней несколькими словами, я сообщу (информацию) сначала ее отцу, а потом и вскоре всем остальным», - рассказал Дрисколл.

Он уточнил, что обсуждал с Марией еще несколько недель назад детали ее освобождения и депортации. Его подзащитная знала, что в федеральной тюрьме ее встретят агенты, которые посадят ее на самолет и разрешат ей совершить единственный звонок перед отлетом в Россию.

Дрисколл предположил, что Бутину могут посадить на единственный рейс «Аэрофлота» из Майами в Москву, который должен вылететь вечером 25 октября.

Накануне Мария Бутина подписала документы об освобождении из тюрьмы и дальнейшей депортации в Россию. Отец осужденной россиянки Валерий Бутин рассказал, что дома все подготовлено к возвращению дочери. Родители понимают, что ей нужно будет восстановиться и «прийти в себя». Для этого они создали уют в ее комнате, организовали место для работы с компьютером и отдыха.