Минировали дорогу для гумпомощи: в САР уничтожили группу боевиков-диверсантов

Сирийские военнослужащие ликвидировали группу террористов, которые намеревались заминировать дорогу для доставки гуманитарных грузов. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Помимо гуманитарных грузов, по упомянутым маршрутам доставлялось продовольствие для мирных жителей. Ликвидация боевиков произошла севернее населенного пункта Мурек в провинции Хама.

«Подразделениями правительственных сил Сирийской Арабской Республики ликвидирована диверсионная группа боевиков, в задачи которой входило минирование дороги используемой для доставки продовольствия и гуманитарных грузов», - говорится в сообщении Центра.

Сирийская армия продолжает отражать атаки террористов. Так, в провинции Латакия неподалеку от населенного пункта Кбана боевики попытались завладеть господствующими высотами, однако нападение было отражено правительственными войсками.

Ранее стало известно, что колонна российской военной полиции провела патрулирование по новому маршруту на сирийско-турецкой границе. Общая его протяженность составила свыше 210 километров, и пролегал он от города Камишлия до населенного пункта Матала.