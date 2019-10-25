Гостям обновленного дворца Романовых покажут «царское спа»

Любимая резиденция последнего российского императора Николая II – Александровский дворец в Царском селе – весной 2020 года откроется для посетителей. Практически полностью уничтоженные в годы Великой Отечественной войны интерьеры восстанавливали семь лет.

Александровский дворец построил итальянский архитектор Джакомо Кваренги по заказу императрицы Екатерины Великой. В нем родился Николай II, из него же Романовых увезли в ссылку.

Реставраторам пришлось восстанавливать интерьеры лишь по немногим сохранившимся фрагментам. Помогла в этом деле любовь царской семьи к фотографии: император, великие княгини и цесаревич Алексей сделали очень много снимков помещений.

В обновленном дворце, среди прочего, посетителям покажут кабинет, где император совещался с министрами, личные покои Николая II и его супруги Александры Федоровны, а также комнату с детской горкой и «спа» – уборную, где царь отдыхал, занимался физкультурой и плавал в бассейне.