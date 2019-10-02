Тенор Хосе Каррерас спел по-русски на концерте в Москве: видео

Известный испанский тенор Хосе Каррерас дал концерт в Москве.

В Государственном Кремлевском дворце он порадовал зрителей своими лучшими оперными партиями. В ходе выступления прозвучали и испанские мотивы, и итальянская опера, и неаполитанские песни.

Как подарок своим российским поклонникам Каррерас исполнил романс «Очи черные» на русском языке. Видео в Сети позже было опубликовано в Instagram концертной площадки.

Вместе с Каррерасом на сцену также вышли Большой симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» и дирижер Давид Химене.