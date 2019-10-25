«Мисс Украина» рассказала, кому принадлежит Крым

«Мисс Украина-2019» и претендентка на победу в конкурсе красоты «Мисс мира» Маргарита Паша поделилась мнением о территориальной принадлежности Крыма. Она также рассказала, как связана с полуостровом.

По словам уроженки Харькова, в Крыму она бывала в детстве, а ее любимые места – Ялта и Форос.

«Крым – всех людей. Вся территория Земли принадлежит всем нам», - цитируют ответ девушки на вопрос о принадлежности полуострова «Украинские новости».

Паша отметила, что желает Крыму «только процветания».

Ранее украинская певица Maruv перервала интервью после аналогичного вопроса про Крым. Ей задали его дважды, однако она отказалась высказывать свое мнение.