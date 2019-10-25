На арке Крымского моста зажглись сотни светильников: фото

На арке железнодорожной части Крымского моста зажглись 366 светильников. Специалисты провели юстировку – свет энергосберегающих ламп направили на определенные точки.

Опоры и свод арки час сверкали белыми и красными огнями. Включили только малую часть светильников – всего их на арочной части 1178.

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По словам ведущего инженера производственно-технического отдела подрядной организации проекта освещения Дмитрия Иванова, полностью подсветка заработает после запуска движения поездов в конце года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Освещение моста в общей сложности насчитывает свыше двух тысяч линий светильников на кронштейнах 18 видов и более 19 км кабельных линий. Автодорога будет подсвечена в синий и белый цвет, а фарватерная часть моста окрасится в цвета российского флага. Специалисты уверяют, что подсветка не помешает участникам движения.