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На арке Крымского моста зажглись сотни светильников: фото

Анна Касаткина
21:30 25.10.2019
Освещение арки железнодорожной части конструкции тестировали один час.
На арке Крымского моста зажглись сотни светильников: фото
© Фото: Инфоцентр Крымский мост

На арке железнодорожной части Крымского моста зажглись 366 светильников. Специалисты провели юстировку – свет энергосберегающих ламп направили на определенные точки.

Опоры и свод арки час сверкали белыми и красными огнями. Включили только малую часть светильников – всего их на арочной части 1178.

© Инфоцентр Крымский мост

По словам ведущего инженера производственно-технического отдела подрядной организации проекта освещения Дмитрия Иванова, полностью подсветка заработает после запуска движения поездов в конце года, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Освещение моста в общей сложности насчитывает свыше двух тысяч линий светильников на кронштейнах 18 видов и более 19 км кабельных линий. Автодорога будет подсвечена в синий и белый цвет, а фарватерная часть моста окрасится в цвета российского флага. Специалисты уверяют, что подсветка не помешает участникам движения.

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