Трех обвиняемых по делу «Зимней вишни» отпустили из СИЗО

В Кемерово выпустили из СИЗО троих обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Ранее суд изменил им меру пресечения на более мягкую – в виде запрета определенных действий.

Начальник караула кемеровской пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании «Системный интегратор» (она устанавливала системы противопожарной безопасности в «Зимней вишне») Игорь Полозиненко и инженер той же компании Александр Никитин покинули следственный изолятор в ночь на 25 октября. Еще один фигурант дела – начальник службы пожаротушения первого кемеровского отряда противопожарной службы Андрей Бурсин – выйдет на свободу 6 декабря.

Гендиректора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок, технического директора компании-собственника торгового центра ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгия Соболева и ее гендиректора Юлию Богданову и охранника Сергея Антюшина оставили под стражей до 26 января 202о года.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в марте 2018 года. Возгорание, предположительно, произошло из-за замыкания проводки над детской игровой зоной на четвертом этаже. При пожаре погибли 60 человек, большинство из которых – дети.